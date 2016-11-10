Riekerink Serdar’a sarıldı

Galatasaray Teknik Direktörü Riekerink, stoper mevkinde yaşanan sıkıntıya derbi öncesi çözüm arıyor. Hollandalı teknik adamın Fenerbahçe'ye karşı savunmanın önünde Serdar Aziz ile Hakan Balta'yı oynatacağı öğrenildi. Savunmanın sağında ise tercihin yine Sabri olacağı, Hollandalı oyuncunun tecrübeli oyuncudan vazgeçmeyeceği de gelen haberler arasında.