Onay’dan skandal sözler

Güntekin Onay’ın Fotomaç’a sansür uygulamasını desteklemesi tepki aldı. Onay’ın, “1 muhabir tesislere alınmıyor diye basın özgürlüğü nerede diye konuşanlar bu ülkede tutuklanan gazetecilerden bahsetsin” diyerek terör destekçisi gazetecileri savundu.
Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşmasında hakemin hatasını ortaya seren Fotomaç, BeşiktaşBaşkanı Fikret Orman'ın sansürüne uğradı. Konuyla ilgili NTV Spor yorumcusu Güntekin Onay, skandal bir basın özgürlüğü tanımında bulundu. Onay, terör örgütü propagandası yapan gazetecilerle, hakemin hatasını ortaya seren gazetecileri aynı kefeye koydu. FETÖ-PKK'nın tetikçilerinin gözaltına alınması ve Fotomaç'a yapılan sansürle ilgili Onay şöyle konuştu: "Biz gazeteciler birbirimizedestek olmalıyız.Ancak bu ülkede gazeteciler hapiste,tutuklanıyor, işsiz kaldılar, o zaman basın özgürlüğükonusunda hassasiyetleri başka taraflarada kaydırmalıyız. Bir tane muhabirintesislere alınmıyor diye basın özgürlüğü neredediye konuşanlar bunlardan da bahsetsin" Güntekin Onay'ın bu sözlerine tepki yağdı. Vatana ihanet eden ve teröristlerin sözcülüğünü yapan sözde gazetecilerle hakem hatasını gözler önüne seren Fotomaç'a yapılan sansürü aynı kefeye koyan Güntekin Onay, açık açık terör destekçisi gazetecileri savundu.
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