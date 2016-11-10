Milano-A.Efes D.Doğuş-Brose

Euro Lig'de bugün Anadolu Efes ve D.Doğuş gruplarındaki 6. maçlarına çıkıyor. Anadolu Efes saat 22.45'te Milano'ya konuk olurken, D.Doğuş saat 20.00'de Alman ekibi Brose Basket'i ağırlayacak.



KADINLARDA ZORLU MAÇLAR

Euro Lig Kadınlarda Fenerbahçe deplasmanda saat 20.00'de Uni Györ ile karşı karşıya gelecek. Euro Cup Kadınlar'da AGÜ deplasmanda saat 19.00'da M.Moscow ile, Canik dış sahada 20.30'da Riga ile Yakın Doğu ise 20.30'da Miskolc ile deplasmanda oynayacak.