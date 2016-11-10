Kod adı Eylül 2017

Dünya Kupası elemelerinde oynayacağı Kosova maçına hazırlanan Milli Takım artık kayıp yaşamak istemiyor... Geride kalan 3 maçta sadece 2 puan alınması nedeniyle sıkıntılı olan Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, finallere gitmek için stratejiyi belirledi. Tecrübeli hoca, elemelerde eylül ayına kadar oynanacak 3 maçı da mutlak kazanmayı hedefliyor. Milliler cumartesi günü Kosova ile Antalya'da karşılaştıktan sonra 24 Mart 2017'de Finlandiya'yı konuk edecek. Ay-Yıldızlılar 11 Haziran 2017'de ise Kosova ile bu kez deplasmanda mücadele edecek. Terim bu üç maçtan kayıpsız ayrılarak son viraja iddialı bir şekilde girmeyi hedefliyor.



KADER MAÇLARI

Milliler eylül ayından itibaren kaderini çizecek maçlara çıkacak. Ay-Yıldızlılar bu süreçte Ukrayna ve Finlandiya ile deplasmanda Hırvatistan ve İzlanda ile de seyircisi önünde mücadele edecek. Futbolcularına sürekli Euro 2016 elemelerinde yaşananları anlatan Fatih Terim'in, "Elemelere kötü başlamış olabiliriz ama sonunu iyi getirirsek hedefimize ulaşırız" dediği öğrenildi.



MORALLER VE MOTİVASYON YÜKSEK

Kosova karşılaşmasının hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Milli Takım'da keyifler yerinde... Fatih Terim de futbolcularının hem moralli hem de çok hırslı olmasından fazlasıyla memnun... Başta Arda Turan olmak üzere Gökhan Gönül, Burak Yılmaz ve Selçuk İnan'ın kadroya alınması diğer futbolcuları da pozitif etkilediği gözleniyor. Milliler uzun bir aradan sonra sorunlardan uzak ve pozitif bir ortamda çalışma şansı yakalamış durumda.