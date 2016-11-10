Kayseri’nin vazgeçilmezi Nakoulma

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da geride kalan 10 haftada en fazla süreyi alan Prejuce Nakoulma, takımının vazgeçilmezi oldu. Ligde 10 haftada topladığı 9 puanla 15. sırada bulunan sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Hakan Kutlu, 26 kişilik kadrodan 19 futbolcuya farklı sürelerde şans verdi. Kayseri temsilcisinde forma giydiği 10 karşılaşmada 898 dakika sahada kalan Burkina Fasolu futbolcu Nakoulma, teknik direktör Hakan Kutlu'nun vazgeçemediği futbolcuların başında yer aldı.



SADECE 2 DAKİKA

Orta sahada forma giyen 29 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'in 8. haftasında Kayserispor'un deplasmanda Gaziantepspor'u 2-1 mağlup ettiği maçın 88. dakikasında oyundan çıkarak takımını sadece kısa süre yalnız bıraktı.