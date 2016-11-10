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Kartal’a ’dan para dopingi

Devler Ligi’nde başarılı maçlar çıkartan , şimdiye kadar hak ettiği 23 milyon Euro’nun 12.5 milyon euro’sunu ’dan teslim aldı.

Kartal’a UEFA’dan para dopingi
Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşik- taş, paraya para demiyor. Oynadığı 4 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen siyah-beyazlılar, şu ana dek Devler Ligi arenasında verdiği mücadelenin karşılığında 23 milyon euro gibi çok ciddi bir rakamı kasasına koymayı hak etti. Bunun 12.5 milyon euro'sunu UEFA'dan tahsil eden Kartal'ın önünde, sadece performans geliri olarak kazanılabilecek 6 milyon euro daha bulunuyor.

DAHA DA AKACAK!
Grupta aldığı her puanın karşılığında 500 bin euro kazanan Beşiktaş, eğer tur atlarsa 5.5 milyon euro daha almayı garantileyecek. Şenol Güneş'in öğrencileri Benfica ve Dinamo Kiev maçlarından 3'er puan çıkarmayı hedefliyor. Bu iki galibiyet turu da getireceğinden toplam 11.5 milyon euro gelir anlamına geliyor.
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  • 10 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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