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Karşıyaka evinde Tokat’ı farklı geçti

2. Lig Kırmızı Grup’ta Karşıyaka, sahasında Tokatspor’u 4 golle geçerek puanını 20’ye çıkarttı

Karşıyaka evinde Tokat’ı farklı geçti
2. Lig Kırmızı Grup'ta zirve mücadelesi veren Karşıyaka, evinde Tokatspor'u Abdulhamit, Mahmut, Cenk ve Can'ın golleriyle 4-0 mağlup etti. Kırmızı Grup: Karşıyaka- Tokat: 4-0, Kırklareli-Niğde Belediye: 1-1, Aydınspor-Sarıyer: 2-3, İnegöl- Gümüşhane: 1-2, Kastamonu-Bugsaş: 2-1, Kayseri Erciyes-Etimesgut Belediye: 0-5, Tuzla-Menemen Belediye: 1-0, Hatay-Eyüp: 2-3. Beyaz Grup: Buca-Amed Sportif: 0-3, Kocaeli Birlik-Hacettepe: 1-0, Fatih Karagümrük- Konya Anadolu Selçuklu: 0-1, Fethiye-Nazilli Belediye: 1-1, Keçiörengücü- İstanbul: 3-2, Anadolu Üsküdar-Büyükçekmece tepecik: 2-0, Of-Kahramanmaraş: 0-2, BB Erzurum- Zonguldak Kömür: 4-1, Sivas Belediye-Pendik: 3-1.
  • 10 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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