Jun Suk düş kırıklığı

Trabzonspor'da Güney Koreli oyuncu Jun Suk beklentileri bir türlü karşılayamadı. Ligde ilk 10 haftada 9 maçta 487 dakika sahada kalan Güney Koreli futbolcu rakip fileleri havalandıramayarak büyük bir hayal kırıklığına neden oldu.