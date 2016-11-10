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Jun Suk düş kırıklığı

Jun Suk düş kırıklığı
Trabzonspor'da Güney Koreli oyuncu Jun Suk beklentileri bir türlü karşılayamadı. Ligde ilk 10 haftada 9 maçta 487 dakika sahada kalan Güney Koreli futbolcu rakip fileleri havalandıramayarak büyük bir hayal kırıklığına neden oldu.
  • 10 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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