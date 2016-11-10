Önceki gün Hollanda'da "Kendimi Sunderland'e ait hissetmiyorum. Eğer Fenerbahçe de isterse Türkiye'de kalmayı düşünüyorum" açıklaması yapan Lens'in geleceği şu günlerde Fenerbahçe taraftarının en çok merak ettiği konu...

İŞTE LENS'LE İLGİLİ GERÇEKLER:

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Sunderland'e geçtiğimiz sezon devre arasında Dinamo Kiev'den 17 milyon Euro bonservisle transfer oldu. Advocaat ayrılınca, yeni menajer David Moyes'un gözüne giremedi ve Fenerbahçe'ye kiralandı.Fenerbahçe bu oyuncu için 1 milyon Euro kiralama bedeli ödedi. Ayrıca Lens'in yıllık 2.5 milyon Euro'luk ücreti Fenerbahçe tarafından ödeniyor.Fenerbahçe'nin yaptığı kiralık sözleşmesinde herhangi bir satın alma opsiyonu yok. Yani Lens 1 Haziran 2017 tarihi itibariyle yeniden Sunderland'in oyuncusu olacak.

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Lens'in Sunderland ile yaptığı sözleşmede herhangi bir serbest kalma maddesi yok. Transfer için kulübüyle pazarlığa oturmak şart. Sunderland şu an ligin son sırasında. "Küme düşerlerse, Lens bedelsiz olarak serbest kalacak" iddiası gerçek dışı... Oyuncunun Sunderland'le 2019'a kadar sözleşmesi var.

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Fenerbahçe oyuncunun bonservisini alabilmek için kulübüyle pazarlık yapmak zorunda. Lens'in Fenerbahçe'de oynamak istemesi sarı-lacivertliler için önemli bir koz. Ancak transfer piyasalarında Sunderland'in bu oyuncuyu 8 milyon Euro'dan aşağı bırakmayacağı konuşuluyor.



ROMA PEŞİNDE

Lens performansıyla Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekiyor. Son iddia İtalya'dan geldi.

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Calcionenews24 sitesi Hollandalı yıldızı, Roma'nın istediğini yazdı.Haberde Memphis Depay, Anwar El Ghazi, Alejandrdo Gomez isimlerinin yanında Lens'in adına da yer verildi.

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Yıldız futbolcunun Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giydiğine ve şu an için transferinin çok da kolay gözükmediğine vurgu yapıldı.Lens, kariyerinde Dirk Advocaat yönetiminde 4 farklı takımda forma giydi. 95 maç oynayan Hollandalı, 39 gol, 27 asist ile 66 gole katkı sağladı.

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Fenerbahçe formasını 8 resmi maçta (6 lig, 2 kupa) sırtına geçiren Lens, attığı 2 gol ve yaptığı 4 asistle 5 puana doğrudan etki etti. Fenerbahçe formasını 8 resmi maçta (6 lig, 2 kupa) sırtına geçiren Lens, attığı 2 gol ve yaptığı 4 asistle 5 puana doğrudan etki etti.





