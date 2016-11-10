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Halı saha futbolcusu sandım

Manisa Devlet Hastanesi’nde ’ye ilk müdahaleyi yapan Doktor Mehmet Özen, “Futbolla ilgim yok. Van Persie’yi tanımadım. Halı sahadan gelen birisi sandım” dedi

Halı saha futbolcusu sandım
Hafta sonu oynanan Akhisar-Fenerbahçe maçında gözünden sakatlanan Robin Van Persie'ye Manisa Devlet Hastanesi'nde diğer hastalar gibi giriş yapılarak barkod verilmesi sosyal medyada günün konusu olmuştu. Van Persie'ye müdahale eden Acil Servis Uzmanı Doktor Mehmet Özen ilk kez konuştu. Hollandalı yıldızı karşısında görünce heyecanlanmadığını, izdihamı gö- rünceye kadar halı sahadan gelen normal bir vatandaş sandığını belirten Dr. Özen, Van Persie'ye de her hastaya olduğu gibi müdahale ettiğini söyledi. Samimi ve mütevazı kişiliği ile Van Persie'nin işlerine engel olmadığını belirten Dr. Özen, "Futbola karşı ilgim yok. Takip de etmem. O yüzden hastaneye ilk gelişte halı sahadan gelen normal bir kişi sandım" dedi.

PAZARTESİ İDMANDA, DERBİDE İSE SAHADA
Akhisar maçında gözünden yaralanan , Fenerbahçeli taraftarların yüreğini ağzına getirmişti. Pazartesi gününe kadar dinlenecek olan Hollandalı yıldız, Galatasaray önünde forma giyecek.
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  • 10 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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