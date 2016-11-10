Halı saha futbolcusu sandım

Hafta sonu oynanan Akhisar-Fenerbahçemaçında gözünden sakatlanan Robin VanPersie'ye Manisa Devlet Hastanesi'nde diğerhastalar gibi giriş yapılarak barkod verilmesi sosyalmedyada günün konusu olmuştu. Van Persie'yemüdahale eden Acil Servis Uzmanı Doktor MehmetÖzen ilk kez konuştu. Hollandalı yıldızı karşısındagörünce heyecanlanmadığını, izdihamıgö- rünceye kadarhalı sahadan gelen normal bir vatandaş sandığınıbelirten Dr. Özen, Van Persie'ye de her hastayaolduğu gibi müdahale ettiğini söyledi. Samimi vemütevazı kişiliği ile Van Persie'nin işlerine engelolmadığını belirten Dr. Özen, "Futbola karşı ilgimyok. Takip de etmem. O yüzden hastaneye ilk geliştehalı sahadan gelen normal bir kişi sandım" dedi.
PAZARTESİ İDMANDA, DERBİDE İSE SAHADA
Akhisar maçında gözünden yaralanan Robin van Persie, Fenerbahçeli taraftarların yüreğini ağzına getirmişti. Pazartesi gününe kadar dinlenecek olan Hollandalı yıldız, Galatasaray önünde forma giyecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.