Gürültü çıkarmam iz bırakırım

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Brand Week (Marka Haftası) İstanbul'a katıldı. Tecrübeli hocanın A'dan Z'ye yaptığı açıklamalar şöyle: "Beni az konuştuğum için kamuoyunda eleştiriyorlar. Ben asla gürültü çıkarmam az konuşurum. Ancak yaptığım işlerde her zaman iz bırakırım.", "Bir yanlış varsa bunu gizlemenin anlamı yok. Yanlışsa düzeltirim, çıkar işimi yaparım. Quaresma'nın Trabzonspor maçındaki pozisyonu kırmızı kart. Yarın ne yalan söyleyeceğim diye düşüneceğime, çıkar doğru söylerim bu kadar basit. Rakip taraftarları bana biraz kızıyor sesiz kalıyorum diye. Ben Trabzon maçında çok iyi oynadığımızı düşünüyorum."



BEŞİKTAŞ&TRABZON'LA GURUR DUYUYORUM

"Trabzonspor bir devrim yapmıştı. Davranış olarak olumlu örnekleri olan parayı fazla harcamadan karakterli oyuncularla başarıyı yakalamıştık. Ben oyuncu olarak Trabzonspor'da ve antrenör olarak Beşiktaş'ta çalışıyorum. İkisiyle de gurur duyuyorum. Ben bıraktığım izleri her zaman seviyorum. Bu toplum doğruyu yanlışı anlayabiliyor. Türkiye'de hangi taraftar olursa olsun bana gelip 'seni seviyorum' dediklerinde, bu benim hoşuma gidiyor."



2 KIZIMI DA HUKUKÇUYA VERDİM

Şenol Güneş adalete her zaman inandığını ifade ederek, "Bu yüzden iki kızımı da hukukçulara verdim. Geçen sene Quaresma bana gelip 'Niye beni hep dışarı alıyorsun' demişti, ben de 'İlk 11'de başlamazsan seni dışarı almam' dedim, 'tamam' o zaman dedi." Çok övgüler aldığını söyleyen Güneş, " İltifatlar güzel. Taşıyamayacağım yükü almak istemem. Çocuklarımıza spor ve sanatı sevdirmek zorundayız" diye konuştu.



KARAKTER SAĞLAM OLSUN

Şenol Güneş 2002 Dünya Kupası'nda elbiseleri yüzünden eleştirildiğini ifade etti. Güneş, şimdi ise giydiği elbiselerden övgü aldığını söyleyerek, "Elbiseler değişebilir, yeter ki karakter sağlam olsun" dedi.



FUTBOLCUYA KIZ VERMEZLERDİ

Güneş, "Ben futbolcuyum diye eşimi bana vermek istemedikleri zamanlardan, şimdi kızını futbolculara vermeye çalışılan dönemlere geldik" ifadesini kullandı.