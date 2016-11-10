Galatasaray’a karşı Banko Roman!

Sarı kart cezalısı durumuna düşen MehmetTopal'dan derbide faydalanamayacak olan Advocaat, milli futbolcunun yerine kimi oynatacağına karar verdi.
VERİM ALMIŞTI
Bu bölgede maceraya girmeyi düşünmeyen Hollandalı teknik adam, Josef de Souza'nın yanında Roman Neustadter'e görev verecek. Rus yıldıza daha önce de bu bölgede oynatan Advocaat iyi bir verim almıştı. Advocaat, Neustadter'in yüksek pas yüzdesi ve hava toplarındaki etkinliğinden Galatasaray önünde faydalanmayı hedefliyor.
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