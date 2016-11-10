Fırtına’nın gözü Svensson’da

Trabzonspor devre arası transferi için düğmeye bastı... Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda eksik bölgelere nokta vuruşu yapmaya hazırlanan Bordo-Mavili yöneticiler çalışmalarını hızlandırdı. Trabzonspor scout ekibi, Başkan MuharremUsta ve Başkan Yardımcısı NevzatAydın transferleri bizzat yürütürken sağ bek, sağ açık, orta saha ve forvet hattı için çalışmalara hız verildi. Trabzonspor ilk olarak gündemine sağ bek transferini aldı. Sezon başında da transferi için çok uğraşılan ancak o dönemde alınamayan Jonas Svensson için için yeniden Norveç Kulübü Rosenborg'un kapısı çalınacak. 23 yaşındaki Norveçli futbolcunun uzun süredir takip edildiği ve mutlaka alınması yönünde görüş birliğine varıldığı belirlendi.
EN AZ 2, EN FAZLA 4 TRANSFER YAPILACAK Trabzonspor şartların uyması durumunda Svensson'u renklerine bağlayarak ilk adımı atmayı planlıyor. Devre arasında en az 2 en fazla 4 transfer yapmayı hedefleyen yönetimin özellikle takıma direkt katkı sağlayacak oyuncular üzerinde durduğu belirlendi. Teknik Direktör Ersun Yanal'ın Muharrem Usta ve scout ekibi ile sürekli olarak diyalog halinde olduğu öne sürüldü. Yanal'ın listeyi şekillendirmek için görüşlerini sürekli olarak ilettiği ve alınacak oyuncuların tek tek masaya yatırıldığı belirlendi.
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