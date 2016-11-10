Fernandao: Savaşa devam

Yaşadığı sakatlık ve formsuzluk nedeniyle bu sezon formaya hasret kalan Jose Fernandao'dan iddialı mesajlar geldi... Mücadeleyi asla bırakmadığını söyleyen Brezilyalı forvet, "Sakatlığım geçti, şu an çok iyi durumdayım. Mücadeleye devam edeceğim. Formamı yeniden alacağım" diye konuştu.