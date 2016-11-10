Yol Durumu
  1. Bakan Kılıç WADA yönetiminde
  2. 3 günlük izin dün bitti Beşiktaş startı verdi

’ni unutmadılar

Demokrasi Şehitleri’ni unutmadılar
Kosova maçının hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, "15 Temmuz Şehitleri için Koşuyoruz" yazılı tişörtler giyerek, antrenman öncesi topluca poz verdi. Futbolcularımız, hem hain darbe girişimine kahramanca karşı koymaya çalışırken hayatını kaybeden şehitlerimizi yad etti hem de "15 Temmuz Şehitleri İçin Koşuyoruz" sloganı altında pazar günü koşulacak Vodafone İstanbul Maratonu'na dikkat çekti. Oğuzhan Özyakup tedbir amaçlı idmana çıkmazken, milliler şut çalıştı.
Etiketler: , ,
  • 10 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar