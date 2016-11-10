Demokrasi Şehitleri’ni unutmadılar

Kosova maçının hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, "15 Temmuz Şehitleri için Koşuyoruz" yazılı tişörtler giyerek, antrenman öncesi topluca poz verdi. Futbolcularımız, hem hain darbe girişimine kahramanca karşı koymaya çalışırken hayatını kaybeden şehitlerimizi yad etti hem de "15 Temmuz Şehitleri İçin Koşuyoruz" sloganı altında pazar günü koşulacak Vodafone İstanbul Maratonu'na dikkat çekti. Oğuzhan Özyakup tedbir amaçlı idmana çıkmazken, milliler şut çalıştı.