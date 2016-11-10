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Cleveland ilk yenilgiyi aldı

NBA’de Cleveland , Atlanta Hawks önünde ilk yenilgisini aldı

Cleveland Cavaliers ilk yenilgiyi aldı
NBA' de Cleveland Cavaliers110-106 yenen Atlanta Hawks, rakibine sezonun ilk yenilgisini tattırdı. Hawks'u galibiyete, 28 sayı, 6 asistle oynayan Dennis Schröder, 25 sayı, 6 ribaunt üreten Kent Bazemore ve maçı 21 sayı, 5 ribauntla tamamlayan Paul Millsap taşıdı. Dwight Howard da 7 sayı, 17 ribaunt, 3 blokluk katkıda bulundu.
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  • 10 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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