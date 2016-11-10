Cleveland Cavaliers ilk yenilgiyi aldı

NBA' de Cleveland Cavaliers'ı 110-106 yenen Atlanta Hawks, rakibine sezonun ilk yenilgisini tattırdı. Hawks'u galibiyete, 28 sayı, 6 asistle oynayan Dennis Schröder, 25 sayı, 6 ribaunt üreten Kent Bazemore ve maçı 21 sayı, 5 ribauntla tamamlayan Paul Millsap taşıdı. Dwight Howard da 7 sayı, 17 ribaunt, 3 blokluk katkıda bulundu.