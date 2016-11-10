Cimbom’da hedef Zouma

Son haftalarda genel form düşüklüğünün yanı sıra savunmanın göbeğinde de sıkıntılar yaşayan özellikle hava toplarındaki zaafiyet son MedipolBaşakşehir maçında ortaya çıkan Galatasaray ara transfer döneminde hava toplarında etkili bir stoper için düğmeye bastı. Kulübe yakın kaynaklar Galatasaray'ınChelsea'de forma şansı bulamayan ve A2 takımında forma giyen Kurt Happy Zouma'yı kiralamak için harekete geçtiğini belirtiyor. Chelsea'de hocasıyla yıldızı barışmayan Zouma'nın buna karşın piyasa değerinin yüksek olduğu, bonservis bedelinin 14-15 milyon Euro civarında olduğu bu yüzden Sarı-Kırmızılı yönetimin kiralama formülünün daha sıcak baktığı ifade ediliyor.
FRANSA'NIN EN İYİ STOPERLERİ ARASINDA Fransa'nın gelecek vaad eden 4-5 stoperinden biri olarak gösterilen 22 yaşında ve 1.90 boyundaki olan Zouma 2 kez FransaMilli Takım forması giydi. Zouma'nın geleceği ve kariyeri açısından forma giyeceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı ve Galatasaray'a da prensipte 'evet' dediği belirtiliyor. Galatasaray'ın sisteme uygun olarak hem ayağı iyi hem de hava toplarında üst düzeyde bir stoper için Zouma'yı listenin ilk sırasına koyduğu öğrenildi.
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