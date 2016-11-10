Bülbüloğlu: Takım iyi yolda gidiyor

Trabzonspor Başkan YardımcısıÖnder Bülbüloğlu, tamımınher geçen gün daha iyiyegittiğini belirterek, "Kimseninpuan tablosunda alt sıralardakaldığımıza bakmasın. taraftarlarımızbize güvensin. Butakım iyi yolda" diye konuştu.
GÜZEL IŞIKLAR ALDIK
Camia olarak kenetlendiklerini ve takımın da özgüveninin arttığını dile getiren Bülbüloğlu, "Beşiktaşkarşısında takımın ortayakoyduğu mücadele çok iyiydi.İlk defa bu kadar keyifli birmaç izledik. Takm olma yolundabüyük adımlar attık. Güzelışıklar aldık. Gol yediğimizdekırılma oluyordu. Bunu aştık" ifadesini kullandı.
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