Bülbüloğlu: Takım iyi yolda gidiyor

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, tamımın her geçen gün daha iyiye gittiğini belirterek, "Kimsenin puan tablosunda alt sıralarda kaldığımıza bakmasın. taraftarlarımız bize güvensin. Bu takım iyi yolda" diye konuştu.



GÜZEL IŞIKLAR ALDIK

Camia olarak kenetlendiklerini ve takımın da özgüveninin arttığını dile getiren Bülbüloğlu, "Beşiktaş karşısında takımın ortaya koyduğu mücadele çok iyiydi. İlk defa bu kadar keyifli bir maç izledik. Takm olma yolunda büyük adımlar attık. Güzel ışıklar aldık. Gol yediğimizde kırılma oluyordu. Bunu aştık" ifadesini kullandı.