Yol Durumu
  1. 2 transfer bize yeter!
  2. Jun Suk düş kırıklığı

Bülbüloğlu: Takım iyi yolda gidiyor

Trabzonspor Başkan Yardımcısı , “Alt sıralarda kaldığımıza bakmasınlar. Takım iyi yolda” dedi.

Bülbüloğlu: Takım iyi yolda gidiyor
Trabzonspor Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, tamımın her geçen gün daha iyiye gittiğini belirterek, "Kimsenin puan tablosunda alt sıralarda kaldığımıza bakmasın. taraftarlarımız bize güvensin. Bu takım iyi yolda" diye konuştu.

GÜZEL IŞIKLAR ALDIK
Camia olarak kenetlendiklerini ve takımın da özgüveninin arttığını dile getiren Bülbüloğlu, "Beşiktaş karşısında takımın ortaya koyduğu mücadele çok iyiydi. İlk defa bu kadar keyifli bir maç izledik. Takm olma yolunda büyük adımlar attık. Güzel ışıklar aldık. Gol yediğimizde kırılma oluyordu. Bunu aştık" ifadesini kullandı.
Etiketler:
  • 10 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar