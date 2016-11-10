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Beşiktaş taraftarı benden bir ara nefret etmişti

geçen sezon kendi kalesine 2 gol attığını söyleyerek , “Bir ara Beşiktaş taraftarı benden nefret etmişti” dedi

Beşiktaş taraftarı benden bir ara nefret etmişti

Tosıc Sırp basınına açıklamalarda bulundu. Geçen yıl oldukça zorlandığını kaydeden , "Çok fazla problem yaşadım. Sezon başında da kendi kaleme 2 gol attım, taraftarlar benden nefret etti.Ancak sabırlıydım, şansımı bekledim ve çok çalıştım. Bunun karşılığını da aldım" diye konuştu.
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  • 10 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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