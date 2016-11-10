Beşiktaş taraftarı benden bir ara nefret etmişti

Tosıc Sırp basınına açıklamalarda bulundu. Geçen yıl oldukça zorlandığını kaydeden Tosic, "Çok fazla problem yaşadım. Sezon başında da kendi kaleme 2 gol attım, taraftarlar benden nefret etti.Ancak sabırlıydım, şansımı bekledim ve çok çalıştım. Bunun karşılığını da aldım" diye konuştu.