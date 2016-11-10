Başkanlığa 3 dönem sınırı

Dün gerçekleştirilen Divan Kurulu toplantısında Tüzük Tadil Komisyon Başkanı Prof. Dr. Mehmet Helvacı, merakla beklenen tüzük değişiklikleriyle ilgili bilgiler verdi. Kulüp başkanlığının 3 dönemle sınırlı olacağını, yönetimlerin süresi kadar borçlanabileceğini, tasarının bu şekilde olduğunu söyledi.