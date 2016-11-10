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3 günlük izin dün bitti Beşiktaş startı verdi

Beşiktaş, Adanaspor maçı hazırlıklarına dün başladı. Eksik Kartal çok sıkı çalıştı

3 günlük izin dün bitti Beşiktaş startı verdi
Beşiktaş, Adanaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenmana tedavilerine devam edilen Aras Özbiliz, Anderson Talisca, Caner Erkin ile milli takım kamplarında bulunan oyuncular katılmadı.
  • 10 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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