2 transfer bize yeter!

Trabzonspor'un eski başkanı Özkan Sümer, devre arasında takıma yapılacak 2 transferin yeterli olacağını belirterek, "Sayı arttıka kalite düşer" dedi. Trabzonspor'un kendisine ihtiyaç duyması halinde göreve hazır olduğunu belirten Sümer, TFF için de, "Özerkti artık özel oldu" yorumu yaptı.



FUTBOL UMUT VERDİ

Sümer, Beşiktaş maçında ortaya konan futbolun da umut verici olduğunu söyledi.