Yol Durumu
  1. Milano-A.Efes D.Doğuş-Brose
  2. Bülbüloğlu: Takım iyi yolda gidiyor

2 transfer bize yeter!

Trabzonspor eski başkanı , “Devre arası 2 transfer yeter. Sayı arttıkça kalite düşer” diye konuştu

2 transfer bize yeter!
Trabzonspor'un eski başkanı Özkan Sümer, devre arasında takıma yapılacak 2 transferin yeterli olacağını belirterek, "Sayı arttıka kalite düşer" dedi. Trabzonspor'un kendisine ihtiyaç duyması halinde göreve hazır olduğunu belirten Sümer, TFF için de, "Özerkti artık özel oldu" yorumu yaptı.

FUTBOL UMUT VERDİ
Sümer, Beşiktaş maçında ortaya konan futbolun da umut verici olduğunu söyledi.
Etiketler:
  • 10 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar