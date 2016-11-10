'10' gelecek tüm dertler bitecek

Alex de Souza'nın gidişinin ardından orta alanda yaratıcı futbolcu eksikliğini bir türlü gideremeyen Fenerbahçe gözünü ocak ayına dikmiş durumda... Büyük umutlarla transfer edilen Diego Ribas'tan beklediği verimi alamayan Sarı-Lacivertliler, geleceğin büyük yıldızı olarak lanse edilen Salih Uçan konusunda da hayal kırıklığı yaşadı. Sezon başında hem Vitor Pereira ile yaşanan anlaşmazlıklar hem de Finansal Fair Play anlaşması nedeniyle 10 numara takviyesini yapamayan Fenerbahçe yönetimi, kanayan yaraya devre arasında çözüm bulacak. Sarı- Lacivertliler, teknik direktör Dick Advocaat'ın da ısrarla istediği transferi bu kez gidermek için kolları sıvadı. Yönetim listedesi yıldızlarla şimdiden görüşmeye başladı.



HEDEF 15 OCAK'A KADAR İŞİ BİTİRMEK

Scout ekibinin keşfi olan Racing'li Oscar Romero ve Advocaat'ın ısrarla alınmasını istediği Marco van Ginkel şu anda listedeki isimler... İki yıldızla ilgili geniş kapsamlı bir araştırma yapan Fenerbahçe yönetimi, futbolcularla, menajerleriyle ve kulüpleriyle temasada geçti. Hedefi 12'den vurmak isteyen Sarı-Lacivetliler hem Romero hem de Van Ginkel için pazarlıklarını yaptıktan sonra kararını verecek. Hedef en geç 15 Ocak'a kadar bu işi bitirmek.

