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Ve beklenen karar çıktı Yasin affedildi!

Adana maçından sonra kadro dışı bırakılan yıldız futbolcu dünkü idmana katıldı...

Ve beklenen karar çıktı Yasin affedildi!
İki hafta önce oynanan Adanaspor maçında oyundan alınmasına sinirlenen ve Riekerink'e yönelik hareketlerde bulunan Yasin Öztekin kadro dışı bırakılmıştı. Bir süredir A2 takımıyla idmanlara çıkan yıldız futbolcu dün affedildi.

SİNYAL VERİLMİŞTİ
Öğlen saatlerinde yönetimin aldığı kararı öğrenen Yasin akşam yapılan çalışmada yer aldı. Teknik direktör Jan Riekerink de geçtiğimiz gün affın sinyalini vermiş, Yasin'in geçici bir süreyle kadro dışı bırakıldığını açıkla- mıştı.
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  • 09 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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