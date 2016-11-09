Terim yeni sayfa açtı!

2018 Dünya Kupası grup elemelerinde cumartesi gecesi Kosova'yı ağırlayacak olan AMilli Futbol Takımımız'da moraller üst seviyede. Teknik patron Fatih Terim'in idman dışında futbolcularla sık sık bir araya gelip toplantı yaptığı, kritik süreçte kayıp istemediğini kendilerini belirtitiği öğrenildi.
RAKİBE GÜCÜNÜZÜ HİSSETTİRİN Arda Turan, Burak Yılmaz, Gökhan Gönülve Selçuk İnan'ı yeniden milli takım kampınadavet ederek kamuoyunun gündemine oturanFatih Terim, futbolcularıyla yaptığı konuşmada,"Yeni bir sayfa açtık. Bu formayı hakedeningiyeceğini hepiniz biliyorsunuz. Sizdentek istediğim yeni sayfaya ortak olmanızve milli takım için sahada her şeyinizi ortayakoymanızdır. Rakibe gücünü hissettiren,her dakikayı tam konsantre yaşayan,bir oyuncu topluluğu istiyorum. Kolaymaç zor maç ayrımı en büyük tehlikedir.Biz hep kolay görünen maçlarda takıldık.Kosova maçıyla birlikte bir galibiyet serisibizi yeniden iddialı konuma getirecektir"dedi. Önceki maçlarda farklı sistemler deneyenFatih Terim'in nasıl bir kurguyla kosova maçınaçıkacağı ise şimdilik belirsizliğinikoruyor.
SELÇUK İNAN İLEKEYİFLİ SOHBET A MİLLİ Futbol Takımımız'ın idmanından önce Arda ve Selçuk İnan, Fatih Terim ile sohbet etti. İmparator, Selçuk İnan ile uzun süre sohbet ederken ikilinin keyifli oldukları gözlendi. Selçuk, form durumuyla ilgili hocasına bilgi verirken, Kosova macı da ayak üstü konuşuldu.
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