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Terim yeni sayfa açtı!

Arda Turan, Burak Yılmaz, Selçuk İnan ve Gökhan Gönül’ü tekrar kadroya dahil eden , “Yeni sayfa açtık. Grupta galibiyet serisine odaklandık” dedi.

Terim yeni sayfa açtı!
2018 Dünya Kupası grup elemelerinde cumartesi gecesi Kosova'yı ağırlayacak olan A Milli Futbol Takımımız'da moraller üst seviyede. Teknik patron Fatih Terim'in idman dışında futbolcularla sık sık bir araya gelip toplantı yaptığı, kritik süreçte kayıp istemediğini kendilerini belirtitiği öğrenildi.

RAKİBE GÜCÜNÜZÜ HİSSETTİRİN
Arda Turan, Burak Yılmaz, Gökhan Gönül ve Selçuk İnan'ı yeniden milli takım kampına davet ederek kamuoyunun gündemine oturan , futbolcularıyla yaptığı konuşmada, "Yeni bir sayfa açtık. Bu formayı hakedenin giyeceğini hepiniz biliyorsunuz. Sizden tek istediğim yeni sayfaya ortak olmanız ve milli takım için sahada her şeyinizi ortaya koymanızdır. Rakibe gücünü hissettiren, her dakikayı tam konsantre yaşayan, bir oyuncu topluluğu istiyorum. Kolay maç zor maç ayrımı en büyük tehlikedir. Biz hep kolay görünen maçlarda takıldık. Kosova maçıyla birlikte bir galibiyet serisi bizi yeniden iddialı konuma getirecektir" dedi. Önceki maçlarda farklı sistemler deneyen Fatih Terim'in nasıl bir kurguyla kosova maçına çıkacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

SELÇUK İNAN İLE KEYİFLİ SOHBET
A MİLLİ Futbol Takımımız'ın idmanından önce Arda ve Selçuk İnan, Fatih Terim ile sohbet etti. İmparator, Selçuk İnan ile uzun süre sohbet ederken ikilinin keyifli oldukları gözlendi. Selçuk, form durumuyla ilgili hocasına bilgi verirken, Kosova macı da ayak üstü konuşuldu.
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  • 09 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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