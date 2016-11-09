Şok eden Sigthorsson iddiası

Transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala Nantes'tan kiralanan Kolbein Sitghorsson, 4 Eylül'de milli takım kampında sakatlanmıştı. İzlandaki forvet o günden bu yana sahalara dönemedi. İddialara göre Galatasaray yönetimi, Sigthorsson'un iki aydan önce sahalara dönemeyeceğini biliyordu. Fakat o dönem taraftar korkusu nedeniyle kamuoyuna politik açıklamalar yapıldı ve durumun vehameti gizlendi. Yıldız futbolcu halen takımla çalışmalara başlayamadı.