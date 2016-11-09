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Şok eden Sigthorsson iddiası

Galatasaray yönetiminin 4 Eylül’de milli takım kampında sakatlanan Sigthorsson’un en az iki ay sonra sahalara döneceğini bildiği fakat taraftar tepkisinden çekindiği için bunun açıklanmadığı öne sürüldü

Şok eden Sigthorsson iddiası
Transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala Nantes'tan kiralanan Kolbein Sitghorsson, 4 Eylül'de milli takım kampında sakatlanmıştı. İzlandaki forvet o günden bu yana sahalara dönemedi. İddialara göre Galatasaray yönetimi, Sigthorsson'un iki aydan önce sahalara dönemeyeceğini biliyordu. Fakat o dönem taraftar korkusu nedeniyle kamuoyuna politik açıklamalar yapıldı ve durumun vehameti gizlendi. Yıldız futbolcu halen takımla çalışmalara başlayamadı.
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  • 09 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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