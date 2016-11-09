Sneijder: Çok iyiyim çok da güçlüyüm

Sezonun en çok tartışılan ismi olan Wesley Sneijder, milli takım kampında açıklamalar yaptı. Hollandalı futbolcu, "Çok iyiyim ve çok güçlüyüm. Tersi durumda bu kadroya seçilemezdim. Dünya Kupası'na gitmeyi çok istiyoruz. Belçika maçını kazanarak yolumuza devam etmeliyiz" dedi.