Ne biz kalırız ne hoca!

Bir internet sitesine açıklamalarda bulunan yönetici Levent Nazifoğlu çarpıcı ifadeler kullandı. Nazifoğlu, "Hoca değişikliği çare değil. Geçen sene o kadar hoca değişti durumu gördük. Fenerbahçe derbisinde alınacak sonuç da teknik direktörümüzün durumunu etkilemeyecek. Zaten çok ekstra bir sonuç çıkarsa o zaman ne biz kalırız ne de hoca" diye konuştu. Öte yandan geleceği çok ciddi bir şekilde tartışılmaya başlanan Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink dün Levent Nazifoğlu ile bir araya geldi. Florya'daki akşam idmanı öncesi gerçekleşen zirvede Nazifoğlu'nun, "Yönetim olarak arkandayız. Ama şampiyonluk yarışından kompamamız lazım. Fenerbahçe derbisi hayati önem taşıyor" dediği belirlendi.