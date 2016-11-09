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Mario Gomez ’ı geçti

Beşiktaşlı taraftarların yüzde 62’si Mario Gomez’i ’a tercih

Mario Gomez Aboubakar’ı geçti
Beşiktaşlı taraftarlar, Gomez'i unutamıyor... Turkcell'in GollerCepte1903 adlı telefon uygulamasında taraftarlara "Aboubakar mı, Gomez mi?" sorusu yöneltildi. Ankette oy kullanan Siyah-Beyazlı taraftarlar, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta gol kralı olan ve sonrasında Beşiktaş'tan ayrılan Gomez ile arasındaki seçimi yaptı.

GOMEZ AÇIK ARA
Anketin sonucuna göre oy kullan 8600 siyah-beyazlı taraftar, 5318'i (%62) Mario Gomez'i tercih ederken 3282'si (%38) tercihini Kamerunlu futbolcu Aboubakar'dan yana kullandı.
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  • 09 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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