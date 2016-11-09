Mario Gomez Aboubakar’ı geçti

Beşiktaşlı taraftarlar, Gomez'i unutamıyor... Turkcell'in GollerCepte1903 adlı telefon uygulamasında taraftarlara "Aboubakar mı, Gomez mi?" sorusu yöneltildi. Ankette oy kullanan Siyah-Beyazlı taraftarlar, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta gol kralı olan ve sonrasında Beşiktaş'tan ayrılan Gomez ile Aboubakar arasındaki seçimi yaptı.
GOMEZ AÇIK ARA
Anketin sonucuna göre oy kullan 8600 siyah-beyazlı taraftar, 5318'i (%62) Mario Gomez'i tercih ederken 3282'si (%38) tercihini Kamerunlu futbolcu Aboubakar'dan yana kullandı.
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