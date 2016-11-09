Konya Aatıf’tan vazgeçmiyor!

Konyaspor Basın Sözcüsü Erhan Gökmen Aatıf için Fenerbahçe ile daha önce görüştüklerini ve Sarı-Lacivertli kulüpten cevap beklediklerini söyledi. Ancak Fener yönetiminin formayı kapan ve çok iyi oynayan Aatıf'ı bu şartlarda kiralaması düşünmeyeceği belirtiliyor.