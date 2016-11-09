  1. Derbi hazırlıkları çift idmanla başladı
  2. Kendimi Fener’e ait hissediyorum

Konya Aatıf’tan vazgeçmiyor!

Konya Aatıf’tan vazgeçmiyor!
Konyaspor Basın Sözcüsü Erhan Gökmen Aatıf için Fenerbahçe ile daha önce görüştüklerini ve Sarı-Lacivertli kulüpten cevap beklediklerini söyledi. Ancak Fener yönetiminin formayı kapan ve çok iyi oynayan Aatıf'ı bu şartlarda kiralaması düşünmeyeceği belirtiliyor.
Etiketler:
  • 09 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar