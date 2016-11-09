Kendimi Fener’e ait hissediyorum

Fenerbahçe'nin Sunderland'den kiraladığı Hollandalı yıldız Jeremain Lens, ülkesi basınına transferiyle ilgili konuştu. Dick Advocaat ile yeniden çalışmaya başlayınca performansının arttığına dikkat çeken Jeremain Lens, "Fenerbahçe'de kalmak istiyorum. Çünkü, Sunderland ile bir bağım kalmadı. Kendimi Sunderland'e ait hissetmiyorum. Kesinlikle Fenerbahçe'de kalmak istiyorum, Fenerbahçe de beni isterse." ifadelerini kullandı. Sporx.com'un haberine göre İngiltere'de mutlu olmadığını söyleyen Lens, "Sunderland'de kendimi mutlu hissedemedim. Fenerbahçe'de harika arkadaşlıklar edindim, buradaki takım arkadaşlarımla aram çok iyi." diyerek sözlerini noktaladı.



YÖNETİM LENS İÇİN ŞARTLARINI ZORLAYACAK

Fenerbahçe formasıyla 6 Süper Lig maçına çıkan Jeremain Lens, 1 gol atıp 5 asist yaptı. Fenerbahçe'nin Sunderland kulübüyle sadece kiralık anlaşması var. Bu anlaşmada opsiyon hakkı bulunmuyor. Ancak Fenerbahçe yönetiminin İngiliz kulübüyle masaya oturacağı, UEFA kriterleri de gözetilerek futbolcu satışından elde edilecek gelirle Lens'in bonservisinin alınmaya çalışılacağı ifade edildi.



