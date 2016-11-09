Kendimi Fener’e ait hissediyorum

Fenerbahçe'nin Sunderland'denkiraladığı Hollandalıyıldız Jeremain Lens, ülkesibasınına transferiyle ilgili konuştu.Dick Advocaat ile yeniden çalışmayabaşlayınca performansının arttığınadikkat çeken Jeremain Lens,"Fenerbahçe'de kalmak istiyorum.Çünkü, Sunderland ile bir bağımkalmadı. Kendimi Sunderland'eait hissetmiyorum. KesinlikleFenerbahçe'de kalmak istiyorum,Fenerbahçe de beniisterse." ifadelerini kullandı.Sporx.com'un haberine göreİngiltere'de mutlu olmadığınısöyleyen Lens, "Sunderland'dekendimi mutlu hissedemedim.Fenerbahçe'de harikaarkadaşlıklar edindim, buradakitakım arkadaşlarımla aram çokiyi." diyerek sözlerini noktaladı.
YÖNETİM LENS İÇİN ŞARTLARINI ZORLAYACAK Fenerbahçe formasıyla 6Süper Lig maçına çıkan JeremainLens, 1 gol atıp 5 asist yaptı.Fenerbahçe'nin Sunderlandkulübüyle sadece kiralık anlaşmasıvar. Bu anlaşmada opsiyon hakkıbulunmuyor. Ancak Fenerbahçeyönetiminin İngiliz kulübüylemasaya oturacağı, UEFA kriterleri degözetilerek futbolcu satışından eldeedilecek gelirle Lens'in bonservisininalınmaya çalışılacağı ifade edildi.
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