Kadın basket takımına yeni sponsor!

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın forma sırt sponsoru, Akasya Alışveriş Merkezi oldu. Sponsorluk anlaşmasının tanıtımı Ülker Stadı'nda gerçekleştirilirken, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Salih Ozan Balaban ile Akiş GYO Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Gökşin Durusoy sözleşmeye imza attılar. Törende bayan basketbol takımı teknik ekibi ve oyuncuları da hazır bulundular.