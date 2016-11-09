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Kadın basket takımına yeni sponsor!

Akasya Alışveriş Merkezi ile Fenerbahçe sözleşme imzaladı. Akasya, bayan basketbol takımının forma sırt sponsoru

Kadın basket takımına yeni sponsor!
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın forma sırt sponsoru, Akasya Alışveriş Merkezi oldu. Sponsorluk anlaşmasının tanıtımı Ülker Stadı'nda gerçekleştirilirken, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Salih Ozan Balaban ile Akiş GYO Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Gökşin Durusoy sözleşmeye imza attılar. Törende bayan basketbol takımı teknik ekibi ve oyuncuları da hazır bulundular.
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  • 09 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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