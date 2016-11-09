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Kadıköy’de sürpriz yapabiliriz

Kadıköy’deki derbiyi değerlendiren Özbek, “Uzun süredir orada maç kazanamadığımız doğru ama futbol üç neticeli bir oyun. Ne olacağını kimse bilemez. Kadıköy’de her an bir sürpriz çıkabilir” dedi...

Kadıköy’de sürpriz yapabiliriz
Üç haftada alınan iki yenilgi sonrası yeniden taraftarların hedef tahtasına oturttuğu Galatasaray Başkanı Dursun Özbek dün önemli açıklamalar yaptı. Özbek'in özellikle Fenerbahçe derbisi hakkındaki sözleri sosyal medyada taraftarların büyük tepkisini çekti. Kadıköy'de oynanacak maçı değerlendiren Özbek, "Kadıköy'e taraftarlarla birlikte gideceğim Uzun süredir orada maç kazanamadığımız doğru ama oyun üç neticeli bir oyun. Dolayısıyla bu sefer orada ne olacağını kimse bilemez. Galatasaray oraya kazanmak için gidecek. En iyi performansı da ortaya koymak zorundadır. Kadıköy'de her an bir sürpriz çıkabilir" diye konuştu. Başkan Özbek ayrıca son günlerin eleştirilen ismi Riekerink'e de sahip çıktı.

BAY RIEKERINK İLE YOLA DEVAM EDECEĞİZ
Fatih Terim ile ilgili haberlerin dedikodudan ibaret olduğunu söyleyen Özbek, "Riekerink hala bizim hocamız ve hala başarılı bulduğum bir hoca. Sayın Fatih Terim de şu anda milli takımın hocası. Bunun hakkında yorum yapmak yanlış olur. Galatasaray'ın hocası Bay Riekerink'tir. Galatasaray, Bay Riekerink ile yoluna devam edecektir. Yönetim olarak kendisini destekliyoruz, kulübü başarıya götüreceğine son derece inanıyoruz" açıklamasını yaptı.
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  • 09 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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