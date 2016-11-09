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: Tercihim forvet arkası!

Josue: Tercihim forvet arkası!
Galatasaray dergisinin Kasım sayısına konuşan Josue, "Bursa'dayken forvetin arkasındaydım. Braga'da sağ kanatta oynadım. Topla buluşmayı seven bir oyuncuyum. Forvet arkası daha uygun benim için" ifadesini kullandı.
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  • 09 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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