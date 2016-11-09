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Hertha Berlin’in Olcay ısrarı

Hertha Berlin’in Olcay ısrarı
Alman kulübü Hertha Berlin'in bir süredir ilgilendiği Olcay Şahan için yeni bir teklif yapacağı öğrenildi. Hertha Berlin'li yöneticilerin bu oyuncuyu en kötü olasılıkla devre arasında kiralamak için tüm şartları zorlayacağı gelen bilgiler arasında.
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  • 09 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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