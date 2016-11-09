Hertha Berlin’in Olcay ısrarı

Alman kulübü Hertha Berlin'in bir süredir ilgilendiği Olcay Şahan için yeni bir teklif yapacağı öğrenildi. Hertha Berlin'li yöneticilerin bu oyuncuyu en kötü olasılıkla devre arasında kiralamak için tüm şartları zorlayacağı gelen bilgiler arasında.