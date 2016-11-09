Güneş patlaması

Şenol Güneş yönetiminde Süper Lig'de bu sezon 7 galibiyet ve 3 beraberlik alan Beşiktaş, 10. haftalar itibarıyla son 13 sezonun en başarılı performansını sergiledi. Kartal bu sezon 7 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 24 puan topladı. Süper Lig'de 26 puanlı Medipol Başakşehir'in arkasında 2. sırada bulunan Beşiktaş, Güneş yönetiminde 10. haftalar itibarıyla topladığı 24 puanla son 13 sezonun en başarılı grafiğini yakaladı. Geçen sezon takımını şampiyonluğa taşıyan Şenol Güneş, bu sezon şu ana kadar takımına kazandırdığı puanlarla 2015- 2016'yı da geride bıraktı.



HİÇBİR RAKİBE YENİLMEDİ

Kartal, Güneş ile uzun bir aradan sonra 10. hafta sonunda yenilmeme başarısı gösterdi. Lucescu'nun görev aldığı 2002-2003 ile 2003- 2004 sezonlarında ilk 10 haftada rakiplerine boyun eğmeyen Beşiktaş, aynı performansı yine ortaya koydu. Beşiktaş, 10. haftalar baz alındığında son 15 sezonun en iyi performansını Lucescu ile 2003-2004'te yakaladı. Siyah-beyazlı takım, 2003-2004'te 10 maçta 9 galibiyet ve 1 beraberlikle 28 puan elde etti.