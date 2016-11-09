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Gençlerbirliği’nde devri

İbrahim Üzülmez’le dün yollarını ayıran Gençlerbirliği’nde teknik direktörlük görevine getirildi

Gençlerbirliği’nde Ümit Özat devri
Gençlerbirliği'nde beklenen oldu ve teknik direktörlük görevine Ümit Özat getirildi. İlhan Cavcav tesislerinde sözleşme imzalayan Özat kariyerinde daha önce Ankaragücü, Manisaspor, Elazığ, Boluspor, Samsun ve Mersin İdmanyurdu'nu çalıştırmıştı.

ÜZÜLMEZ TEŞEKKÜR ETTİ
Bu arada görevden ayrılan İbrahim Üzülmez, Gençlerbirliği'ne bundan sonrası için başarılar dilerken, "Bu takımın ligde çok iyi bir noktaya geleceğine inanıyorum. Herkese teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.
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  • 09 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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