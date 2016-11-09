Gençlerbirliği’nde Ümit Özat devri

Gençlerbirliği'nde beklenen oldu ve teknik direktörlük görevine Ümit Özat getirildi. İlhan Cavcav tesislerinde sözleşme imzalayan Özat kariyerinde daha önce Ankaragücü, Manisaspor, Elazığ, Boluspor, Samsun ve Mersin İdmanyurdu'nu çalıştırmıştı.
ÜZÜLMEZ TEŞEKKÜR ETTİ
Bu arada görevden ayrılan İbrahim Üzülmez,Gençlerbirliği'ne bundan sonrası içinbaşarılar dilerken, "Bu takımın ligde çok iyibir noktaya geleceğine inanıyorum. Herkeseteşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.
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