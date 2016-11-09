Galatasaray’da derbi öncesi stoper alarmı

Türk Telekom Arena'da alınan Başakşehir yenilgisi sonrasında Galatasaray'da genel form düşüklüğü ile birlikte en büyük sorun stoperlerin formsuzluğu olarak göze çarpıyor. Formsuz Chedjou'nun yerine Başakşehir maçında Semih görev yaptı ama bu futbolcunun performansı da kimseleri tatmin etmedi. Hollandalı teknik adam Fener derbisine büyüt bir ihtimalle Hakan Balta&Semih Kaya ikilisi ile çıkacak ancak savunma oyuncuları ile yakın dan ilgilenip kendileriyle sık sık toplahtı yapacağı kesin! Hava toplarındaki zaaf üzerine de özel idman yapılması bekleniyor.