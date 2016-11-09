Galatasaray’da derbi öncesi stoper alarmı

Türk Telekom Arena'da alınanBaşakşehir yenilgisi sonrasındaGalatasaray'da genel formdüşüklüğü ile birlikte en büyüksorun stoperlerin formsuzluğu olarakgöze çarpıyor. Formsuz Chedjou'nunyerine Başakşehirmaçında Semih görev yaptı amabu futbolcunun performansı dakimseleri tatmin etmedi. Hollandalıteknik adam Fener derbisinebüyüt bir ihtimalle HakanBalta&Semih Kaya ikilisi ile çıkacakancak savunma oyuncuları ileyakın dan ilgilenip kendileriyle sıksık toplahtı yapacağı kesin! Havatoplarındaki zaaf üzerine de özelidman yapılması bekleniyor.
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