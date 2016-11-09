Fransa, Müslüman futbolcuyu isyan ettirdi

Transfer döneminde Fenerbahçe başta olmak üzere Türk kulüplerinin de kadrosuna katmak için uzun uğraşlar verdiği Belhanda, L'Equipe Televizyonu'na verdiği röportajda, o sözlere tepki gösterdi. Fas Milli Takımı'nda da top koşturan Younes Belhanda, çok ibadet ediyor diye Nice'e transferini hata olarak gösteren gazeteciye, "Bunun futbolumla alakası nedir?" sorusunu yöneltti.

NEYİM YANİ BEN TERÖRİST MİYİM?

Röportajı yapan L'Equipe muhabirinin Fransa'da yaşananlarla ilgili olabileceğini söylemesi üzerine ise, Belhanda, "Ben Müslümanım, Fransa'da yaşananlarla ne alakası, ne ilgisi olabilir? Neyim yani ben terörist mi?" siteminde bulundu. İbadetlerini yerine getirdiğine de vurgu yapan ünlü futbolcu, bunun Nice'e transferiyle ne ilgisi olabileceğini sordu.

"BAŞKALARINA GÖRE DAHA FAZLA ÖRNEK OLABİLMELİYİZ"

Muhabirin, Faslı futbolcuya daha önce söylediği 'Müslüman olmasından dolayı başkalarından daha fazla örnek olması gerektiği' yönündeki sözlerini hatırlatması üzerine ise yıldız futbolcu, "Tabiki, baksan yaftalanıyoruz. Çok ibadet ettiğimden bahsediyorlar." diye konuştu. Fransa'da son dönemde yaşananları hatırlatan Niceli futbolcu iyi bir örnek olmak durumunda olduğunu aktardı.

TRANFERİ HATA ÇÜNKÜ ÇOK İBADET EDİYOR

RMC'nin spor muhabiri Daniel Riolo, Nice'in Younes Belhanda'yı transfer etmek istemesi üzerine, "Bu çok büyük bir hata olur. Çünkü Belhanda bir futbolcudan çok öte. Esrarengiz biri. Çok ibadet ediyor." ifadelerini kullanmıştı.