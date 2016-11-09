Fikret Orman yanlış yaptı!

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Beşiktaş ile oynadıkları derbiden sonra çıkan tartışmalar ile ilgili açıklamalar yaptı. Fikret Orman'ın FOTOMAÇ'a getirdiği tesislere girme yasağını yanlış bulduğunu belirten Usta'nın işte o açıklamaları: "Vodafone Arena'da ne basın, ne taraftarlar ne de başkanlar çarpıştı. Sonuçta Trabzonspor'un çok zor döneminde yine hakkının yendiği, bir maç izledik. Ben Fikret Orman Bey'den bize destek vermesini isterdim" dedi. Hakem hatalarının her kulübe karşı yapılabileceğinin altını çizen Usta, şöyle devam etti: Sonuçta bizim canımız yanmış. Mağdur olan taraf biziz. Ama Fikret Başkan bize destek vereceğine çıkıp televizyonda 'Biz 10 kişi de kalsak yenerdik' diyor. Bu olacak iş mi?."



GEÇEN SEZON NEDEN 10 KİŞİYLE YENEMEDİLER

"Ben kendisine geçtiğimiz yıl Olimpiyat Stadı'nda Quaresma'nın atıldığı maçın sonucunu hatırlatmak istiyorum. 2-1 kazanmıştık. Sonuçta 10 kişi ile niye yenemediler? Yıllardır hakem hatalarından en çok çeken takım Trabzonspor'dur ve bunu Beşiktaş'ın anlamasını bekliyorduk. Sonuçta Beşiktaş maçında bariz hakem hataları vardı ve bunu tüm Türkiye kabul ediyor."



TURKUVAZ BEŞİKTAŞ'A DESTEK VERDİ

Turkuvaz Medya Grubu'nun Beşiktaş'ın zor günlerinde ve şampiyonluğu giderken verdiği desteği çok iyi hatırlıyorum. Fotomaç tüm Türkiye'nin hemfikir olduğu bariz hakem yanlışlarını en ayrıntılı şekilde duyurmuş, yani haktan, adaletten yana tavır almış. Bir başka deyişle doğru olanı yapmıştır."



BU SİSTEMİN KÖKTEN DEĞİŞMESİ ŞART

Usta, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, MHK Başkanı Yusuf Namoğlu ile yaptığı görüşmelerle ilgili olarak da, "Evet birçok görüşme yaptım. Türkiye'de hakemlerden en çok canı yanan takım biziz. Ama olay sadece hakem olayı değil. Bu sistemin kökten değişmesi gerek" dedi.



MECİT COŞKUN/ÖZEL