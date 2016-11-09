Fener’in Ocak formülü

SON haftalarda yakaladığı büyük çıkışla yeniden şampiyonluk yarışına ortak olan Fenerbahçe gözünü ocak ayına dikmiş durumda... Yaz transfer döneminde teknik direktör Advocaat çok istemesine rağmen orta alana takviye yapamayan Sarı-Lacivertli yönetim, ocak ayında beklenen hamleyi yapmayı hedefliyor. Alınan bilgilere göre bu sezon forma şansı bulamayan Miroslav Stoch ve Jose Fernandao ile devre arasında yollarını ayıracak olan yönetim bu şekilde transfer için bütçe yaratacak. UEFA ile yapılan anlaşma nedeniyle oyuncu almak için transfer geliri elde etmek zorunda olan yönetim böylece önündeki en önemli engeli kaldıracak. Fenerbahçe'nin listesinde ise çok önemli iki ismin olduğu belirtiliyor.



ROMERO SON ANDA ALINAMAMIŞTI!

Listenin ilk sırasında Racing Club formasını giyen Oscar Romero'nun olduğu öğrenildi. Yaz döneminde de gündeme gelen fakat zaman sıkıntısı nedeniyle transferi gerçekleşmeyen Arjantinli futbolcunun kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Listenin ikinci sırasında ise Marco van Ginkel'in bulunduğu ifade edildi. Chelsea'nin kadrosunda yer alan fakat forma şansı bulmakta çok zorlanan Hollandalı yıldız için Advocaat'ın da devreye gireceği belirlendi.

