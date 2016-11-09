Dişi Aslan Rusya’da galibiyet arıyor

Basketbolda Euro Cup Kadınlar C Grubu'nda yer alan Galatasaray deplasmanda saat 16.00'da Rus ekibi Dynamo Novosibirsk ile karşılaşacak. Euro Lig Kadınlar'da ise A Grubu'nda yer alan Mersin BŞB, USK Praha ile saat 18.30'da iç sahada karşı karşıya gelecek. B Grubu'nda ise Hatay BŞB saat 18.00'de Ekaterinburg ile saat 18.00'de oynayacak. Hatay grubunda oynadığı 2 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı.