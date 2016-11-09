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Derbi hazırlıkları çift idmanla başladı

Derbi hazırlıkları çift idmanla başladı
Fenerbahçe Galatasaray ile yapacağı derbinin hazırlıklarına başladı. Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen günün ilk antrenmanı yaklaşık 1.5 saat sürdü. İkinci çalışma akşam yapıldı. Milli takım kamplarında bulunan Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, Volkan Şen, Salih Uçan, Lens, Kjaer ve Skrtel'in antrenmanlarda yer almadı.
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  • 09 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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