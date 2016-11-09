Cumhurbaşkanımız olmasaydı yapamazdık

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında ve sonrasında ortaya koyduğu liderliğin herkese örnek olduğunu belirtti. Türkoğlu, ülke olarak çok şanslı olduklarını vurgulayarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın o süreçte göstermiş olduğu liderlik gerçekten örnek gösterilecek bir durumdu diyebiliriz. O soğukkanlılık, o olaya hakim olma hissiyatı herkes tarafından görülmüştür. Zaten Cumhurbaşkanımız dışında bu süreci başka türlü nasıl atlatırdık inanın düşünmek bile istemiyorum" dedi.