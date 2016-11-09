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Beşiktaş&Banvit’e zorlu rakipler

Potada Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş ve Banvit 4. maçlarına bugün çıkıyor

Beşiktaş&Banvit’e zorlu rakipler
Basketbolda Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda lider durumda bulunan Beşiktaş grubundaki 4. maçında bugün saat 20.00'de Zielona Gora takımını konuk edecek. A Grubu'nda ise Banvit saat 22.00'de deplasmanda Aris ile karşı karşıya gelecek. FIBA Avrupa Kupası'nda ise G.Antep saat 19.00'da Petrolina, B.Çekmece ise Prishtina ile karşılaşacak.
  • 09 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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