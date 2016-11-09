  1. Gençlerbirliği’nde Ümit Özat devri
  2. Dişi Aslan Rusya’da galibiyet arıyor

Basketbol Milli Takımı Yıldırım’a teslim

Basketbol Milli Takımı Yıldırım’a teslim
TBF milli takımlar direktörlüğü görevine Haluk Yıldırım'ın getirildiğini duyurdu. TBF'den yapılan açıklamada gerçekleştirilen olağan genel kurulun ardından milli takımlar departmanında yeni görevlendirme yapıldığı belirtilerek, "Ay-Yıldızlı formayı uzun yıllardır başarıyla taşıyan milli takımlar direktörlüğü görevine getirilmiştir" denildi.
Etiketler:
  • 09 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar