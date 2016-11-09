Bakan Kılıç WADA yönetiminde

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) üyesi oldu. Avrupa Konseyi delegeler komitesi kararıyla yönetime seçilen Kılıç, 19 Kasım'da İskoçya'nın Glasgow şehrinde yapılacak yönetim kurulu toplantısına katılarak görevine başlayacak. Kılıç, TBMM KİT Komisyonu'nda sorulara yanıt verdiği sırada mutlu haberi aldı ve milletvekillerine duyurdu.