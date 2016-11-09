Yol Durumu
  1. Demokrasi Şehitleri’ni unutmadılar

Bakan Kılıç yönetiminde

, Dünya Dopingle Mücadele Ajansı Yönetim Kurulu’nda.

Bakan Kılıç WADA yönetiminde
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) üyesi oldu. Avrupa Konseyi delegeler komitesi kararıyla yönetime seçilen Kılıç, 19 Kasım'da İskoçya'nın Glasgow şehrinde yapılacak yönetim kurulu toplantısına katılarak görevine başlayacak. Kılıç, TBMM KİT Komisyonu'nda sorulara yanıt verdiği sırada mutlu haberi aldı ve milletvekillerine duyurdu.
Etiketler: ,
  • 09 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar