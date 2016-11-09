A Spor’daki 90 dakika programında konuşan duayen gazeteci Hıncl aUluç, Fikret Orman’ın Aziz Yıldırım olma hevesi içinde olduğ-u nu söyledi. Türk futbolunun geleceğinin Orman gibi başkanlarlaa sla olamayacağını öne süren Uluç’un işte ses getirecek açıklamaları:
Bütün gazetelere baktım. Hepsinin yazarları maçı nasıl bir hakemin Trabzon'dan alıp Beşiktaş'a verdiğini yazmışlar. Sen birinin balgibi penaltısını vermez öbürünün tartışılan penaltısını verirsen, sen o kartlık olduğunu gördüğün o korkunç tekmeyi "Kırmızı" kartsız bırakırsan, sen Adriano'ya verilmeyen sarı kartları vermezsen bunlar olur. Adriano maçı bitiremezdi!
Oğuzhan'a gösterilmeyen sarı kartlar vardı. O da maçı bitiremezdi. Halil UmutMeler gibi yürekli bir hakem olsaydı Beşiktaş maçı 8 kişi ile bitirebilirdi. Şimdi bütün bunları yazıyorsun sayfalarında başlıklara bak; "Beşiktaş, Fırtına'yı geçti" "Beşiktaş Kartallar gibi yürüyor" Sanki o başlığı atan, o sayfayı yapan başka muessese! Sanki yazıları yazan müessese başka başlıkları atan başka! İlk defa gördüm; Fotomaç'ı çıkaran arkadaşlarımı kutluyorum.
Bu maç ancak bu kadar güzel ifade edilirdi. Hakem o gün sahadaki "En büyük Kartal" dı! Burada oturup futbol konuşalım deniyor ne futbolu konuşacağız? Fenerbahçe'nin nasıl maç kazandığını görüyoruz. Dirk Advocaat çıkıyor diyor ki, "Fenerbahçe'nin hakeme ihtiyacıyok!" Yoksa kazan hakemsiz! Bu sefer de FikretOrman. Beyefendi çıkmış, "Efendim bizim hakeme ihtiyacımız yok, nereden çıkıyor bunlar?" Nereden çıktığı yok. İşte ortada.
Şu Fotomaç'a yapılan hareketi ayıplayacağına yeni bir "Aziz Yıldırım" olma hevesi ile ortaya çıkan bir başkan izliyoruz. Türk Futbolu'nun geleceği bu tür başkanlarla olmaz! Galatasaray'ın başında sporla futbolla ilgisi olmayan, ne yaptığını bilmeyen bir icraatçı var. Bir kulübün başındaki (F.Bahçe) o kişiden nihayet kurtuluyoruz. Bitti bu 10 senelik 20 senelik imparatorluk diye ümitleniyoruz. Bu sefer yepyeni bir imparator olma hevesinde bir Fikret Orman çıkıyor. "Asarım, keserim" diye.
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