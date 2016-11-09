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Artık kredisi kalmadı

G.Saray’ın eski yöneticisi ve kaptanı , “Son haftalarda alınan sonuçlarla Riekerink’in kredisi bitti” dedi...

Artık kredisi kalmadı
Radyospor'da Özgür Sancar'a konuşan ünlü futbol adamı Cüneyt Tanman önemli tespitlerde bulundu. Tanman, "Riekerink'in son haftalarda kredisi bitti. Sneijder'in getirdiği bir altyapı hocası olarak lanse edildi. Zaman zaman hata yapabiliyor. Kayserispor maçında yanlış değişiklikler yapmıştı. Riekerink'in değişikliklerinde eleştirilerden etkilendiğini gözlemliyorum. Podolski son hafta 78. dakika oyuna giryor, Podolski son 30 dakikayı oynayabilir. Galatasaray'ın paldır küldür teknik direktör değiştirmesine de gerek yok. Geçen sezon yaşadıklarını yaşamaması lazım. Sneijder'in açıklamaları doğru değil" diye konuştu.
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  • 09 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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