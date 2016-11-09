Akyazı’da alın teri ile hatırlatacağız

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Trabzonspor Akyazı Spor Kompleksi Koordinatörü Gökhan Saral, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın, "Biz Trabzonspor'u 10 kişi ile yenerdik" sözlerine cevap verdi.
ORMAN'A İNCE MESAJ
Saral, "61 beden elbiseye herkes özenir fakat bazılarına sizin gibi bol gelir. Trabzonspor'un tarihini size Akyazı'da alın teri ile hatırlatmak sözümüzdür" diye konuştu.
- 09 Kasım 2016, Çarşamba
- Gazete
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